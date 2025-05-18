Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35