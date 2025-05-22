Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgar, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34