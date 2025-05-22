Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Rüzgar, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34