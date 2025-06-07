Yurtta hava durumu
Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın’ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
Diyarbakır Az bulutlu ve açık 36