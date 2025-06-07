Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın’ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır Az bulutlu ve açık 36