Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla’nın iç, Denizli’nin güney ve Burdur’un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36



