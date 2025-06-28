Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42