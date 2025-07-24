Yurtta hava durumu
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı’nın güney ve doğusu ve Van’ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45