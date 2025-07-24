Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı’nın güney ve doğusu ve Van’ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45