Yurttan atılan öğrenciler için "yürüyüş yaparım" diyen CHP PM Üyesi Denizaslanı’na dava

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla dava açıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda 10 Nisan tarihinde, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarından uzaklaştırıldığını öne sürerek basın açıklaması yapmıştı. Denizaslanı, öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum’dan Menteşe’ye yürüyüş başlatacağını belirterek, Muğla Valisi İdris Akbıyık’a seslenmişti.

Denizaslanı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, açıklamanın 2911 sayılı yasaya aykırı eylemlere teşvik niteliğinde olduğu ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Denizaslanı hakkında Muğla Valisi İdris Akbıyık’a yönelik açıklamaları nedeniyle 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla dava açıldı.

DAVA, MUĞLA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDE 11 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE GÖRÜLECEK

Davaya ilişkin Anka Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Denizaslanı, "Bu konunun normal şartlarda takipsizlik kararı alması gerekirdi. İddianamenin kabulü bence başlı başına hukuksuzluk. Biz gider ifademizi veririz. Ne mutlu ki ben yanlış bir şeyden veya millete karşı bir şeyden hakim karşısına çıkmayacağım. Hakim karşısına çıkma sebebim, bu milletin çocuklarının, gençlerin hakkını savunduğum için. Ben zaten basın açıklamamda da söylemiştim, benim şeref madalyamdır. Çıkarız doğrusu neyse anlatırız. Elbet bir gün vicdanın terazisi kurulur, vicdanın terazisi kurulduğu zaman orada sanık olmayız, orada milletin gözünde milletin yanında oluruz" dedi.