Yurttaş 1 haftada 48 milyar TL daha borç batağına saplandı

HABER MERKEZİ

Yurttaşların bankalara borçları arttıkça icra dairelerine gelen dosyalar katlanıyor. Ekonomik kriz, yurttaşların 1 haftada 48 milyar TL daha borçlu hale gelmesine neden oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yurttaşların finansal durumuna ilişkin verileri değerlendirdi, “İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gözaltı kararı ile ekonomik veriler daha da bozuldu. Bu bozulma önümüzdeki günlerde veriler üzerinden daha net görülecek. Döviz ve altında artış tüm üretime yansıyacak ve fiyatlara zam olarak eklendiğinde vatandaşın yoksulluğu daha da artacaktır. Derin yoksulluğun yaygınlaşması, iktidarın koltuk korumak uğruna ülkeye yaptığı büyük zararın da yansımasıdır” dedi.

Gürer, “Vatandaşların tüketici kredisi borcu 2 trilyon 230 milyar TL, kredi kartı borcu ise 1 trilyon 981 milyar TL olarak kaydedildi. Toplamda vatandaşların bankalara olan borcu 4 trilyon 231 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, 7 Mart haftasında 4 trilyon 183 milyar TL iken, sadece bir hafta içinde 48 milyar TL artış gösterdi. diye konuştu.

2024 yılının ilk ayında kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 178 bin iken, 2025 yılının ilk ayında bu sayı 60 bin kişi artarak 238 bine ulaştı. İcra dairelerine gelen dosya sayısında da dikkat çekici bir artış olduğunu belirten Gürer, “Bu yıl 2 milyon 401 bin 514 yeni icra dosyası gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre 72 bin 240 dosya daha fazla kaydedildi. Derdest dosya sayısı ise geçen yılın aynı döneminde 21 milyon 604 bin iken, bu yıl 22 milyon 905 bine yükseldi. Vatandaş ekonomik açıdan çıkmaza sürüklendi. İcra daireleri dosya doldu” diye konuştu.