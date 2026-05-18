Yurttaş aydınlatmasız, şirketler kâra doymuyor

Türkiye’de elektrik dağıtım işi, 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredildi.

Özelleştirmelerin ardından kurulan elektrik dağıtım şirketleri yıllar içinde kârlarını artırmayı sürdürürken yurttaşlar ise fahiş faturalarla karşı karşıya kaldı.

Fahiş faturaların yanı sıra, elektrik altyapısındaki bakım zafiyetleri de ölümle sonuçlanan olaylara neden oldu. Elektrik dağıtımında özelleştirme, kamunun bütçesini de altüst etti.

Özelleştirmelerin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesinin büyük bir bölümü elektrik dağıtım şirketlerine gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında 2025 yılında elektrik dağıtım şirketlerine, 36,5 milyar TL aktardı.

FAHİŞ ÖDEME

Şirketlere, “Sokak ve caddelerin aydınlatılması” karşılığında 2026 yılında da milyarlarca liralık kaynak aktarılmaya devam edildiği görüldü. Merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılında yapılan harcamaların detayı, şirketlere ödenen paranın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketlerin, sokak ve caddelerin ışıklandırılması karşılığında kamuya, 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik 6 milyar 455 milyon 868 bin TL’lik fatura kestiği belirtildi. Kamu, sokak ve caddelerin aydınlatılması için 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde en yüksek faturayı, 3 milyar 334 milyon 508 bin TL ile mart ayında ödedi. Elektrik dağıtım şirketlerine kamudan aktarılan paranın, her yıl katlanarak artması da dikkati çekti. 2021 yılında 2,9 milyar TL olan, “Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri” için bütçeden ödenen para, 2022-2026 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:

•2022: 10,4 milyar TL

•2023: 23,6 milyar TL

•2024: 32,5 milyar TL

•2025: 36,5 milyar TL

•2026 (Ocak-Nisan): 6,4 milyar TL

ASGARİ YAŞAM FATURASI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını korumak için aylık tüketeceği enerji miktarını 230 kWh olarak hesapladı. Oda, günlük ortalaması 8 kWh’i geçmeyen tüketim için aile bütçesinden ayrılması gereken 595,8 TL’nin, 4 Nisan tarihli zam ile birlikte 744,7 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

KARANLIK HANELER

Türkiye’de milyonlarca hane, kabarık elektrik faturasını ödeyemiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, 2025 yılında 2,5 milyon hanenin elektrik faturasının sosyal yardımlar kapsamında ödendiğini ortaya koyuyor.