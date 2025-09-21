Yurttaş bankaları besledi

Ekonomide yüksek faiz politikaları, art arda gelen zamlar ve derinleşen hayat pahalılığı yurttaşları borç sarmalına sürükledi. Geliri eriyen milyonlarca kişi çareyi kredi kartına ve tüketici kredisine sarılmakta buldu.

Borçlarını ödeyemeyen geniş kesimler krizle boğuşurken, finans sektörü tam tersine bu krizden beslendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankaların faiz geliri Ocak-Temmuz döneminde 4 trilyon 567 milyar 695 milyon liraya ulaştı. Bankaların faiz gelirlerinin yüzde 63’ünü kredilerden alınan faizler oluşturdu. Yurttaşlar, bu yılın ilk yedi ayında bankalara 667,8 milyar TL faiz ödedi. Bu tutarın 391 milyar 728 milyon TL’lik bölümü bireysel kredi, 276 milyar 96 milyon TL’si de kredi kartı borçlarından oluştu.

Bankaların tüketici kredilerinden sağlanan faiz geliri, 391 milyar 728 liraya ulaşırken bu tutar kredilerden alınan faiz gelirinin yüzde 13,5’ini oluşturdu. Bankaların halkın borcu üzerinden sağladığı faiz geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 oranında arttı. Bankaların kredi kartı kullanımından elde ettiği faiz gelirlerindeki artış da dikkati çekti. Temmuz 2024’te 180 milyar 680 milyon lira olan kredilerden alınan faiz tutarı, yüzde 52,8 oranında büyüyerek 276 milyar 96 milyon lira oldu.

TAKİPTEKİ KREDİDEN 57,5 MİLYAR TL FAİZ

Ekonomik dar boğazda başlayan geri ödeyememe krizi, bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz gelirini adeta katladı. 2024 yılının Temmuz ayında 22 milyar 630 milyon lira olan takipteki alacaklardan alınan faiz, yüzde 154,1 oranında artarak 57 milyar 506 milyon liraya ulaştı.

***

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE İNDİRİM

Merkez Bankası’nın Eylül ayında gerçekleştirdiği politika faizi indiriminin ardından kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında da indirime gidildi. TCMB tarafından hazırlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı. Kredi kartlarındaki akdi faiz oranı yüzde 4.75’ten yüzde 4.50’ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5.05’ten yüzde 4.80’e indirildi. Değişiklik kapsamında oranlar 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak.