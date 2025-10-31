Yurttaş batakta, bankalar kârlarını giderek katlıyor

Ekonomi Servisi

Haftalık bankacılık verileri borç krizinin derinliğini bir kaz daha ortaya koydu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ekim haftasında yaklaşık 62 milyar 527 milyon lira artarak 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liradan, 21 trilyon 307 milyar 946 milyon liraya çıktı.

Yurttaşın geçim aracı olarak kullanmaya mecbur bırakıldığı ticari krediler, aynı haftada 6 milyar 141 milyon lira artarak 2 trilyon 624 milyar 217 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 1 trilyon 941 milyar 350 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Konut kredileri 633 milyar 916 milyon, taşıt kredileri 48 milyar 953 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 478 milyar 858 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 716 milyon lira artarak 3 trilyon 165 milyar 435 milyon lira oldu.

Ödenemeyen borçlarla takipteki alacaklar da fırladı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 463 milyon lira artışla 515 milyar 73 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 378 milyar 954 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KAZANÇ FIRLADI

Kriz bankalara kâr olmaya devam etti. BDDK, dün Eylül 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu da yayımladı. Buna göre, bankacılı sektörünün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 10 trilyon 920 milyar 708 milyon lira artarak 43 trilyon 578 milyar 620 milyon liraya ulaştı. Kârlar 9 ayda yüzde 31,5 arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler eylül ayı itibarıyla 21 trilyon 243 milyar 537 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 796 milyar 113 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 31,5 artarak 24 trilyon 848 milyar 964 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 27,9 artışla 3 trilyon 707 milyar 345 milyon liraya ulaştı. Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı ise 669 milyar 676 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,55 olarak kayıtlara geçti.