Yurttaş batarken bankalar kâr yazdı

Asgari ücrete yüzde 30, emekli aylıklarına yüzde 15,75, kamu çalışanları ve emekli aylıklarına yüzde 11,5 oranında zam yapan iktidar uyguladığı ekonomi politikalarıyla bankacılık sektörünün kârında yeni bir patlama yarattı. Artan hayat pahalılığı karşısında geliri yetersiz kalan yurttaş, yüksek faiz oranlarına rağmen kredilere yöneldi. Bankalar da bu durumu fırsata çevirdi.

Bu yılın ilk iki ayında bankaların vergi sonrası net kârı ise yüzde 58,2 oranında artarak 118,2 milyar liraya kadar yükseldi. Aynı dönemde bankaların faiz gelirleri de 727 milyar 170 milyon liradan 1 trilyon 187,2 milyar TL’ye çıktı.

100 LİRALIK FAİZİN 14’Ü TÜKETİCİDEN

Kredilerden 736 milyar 915 milyon lira tutarında faiz elde edildi. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 492 milyar 501 milyon lirayken yıllık artış yüzde 49,6’yı buldu. Kredilerden sağlanan faiz gelirinin yüzde 14’ünü tüketici kredilerinden alınanlar oluşturdu. EVDS’de yer alan verilere göre geçen yıl Şubat ayında yüzde 63,20 olan tüketici kredisi faizleri bu yıl aynı dönemde yüzde 69,91 oldu.

Yurttaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara ödediği faiz tutarı, hem yüksek faiz oranları hem de artan borç nedeniyle katlanarak büyüdü. Yurttaşlar bu yılın ilk iki ayında bankalara 172,6 milyar lira faiz ödedi. Faiz ödemesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat aylarında bankalara bireysel kredi borçları için 102,1 milyar lira, kredi kartı borçları için de 70,5 milyar lira faiz ödendi.

BATIK KREDİDEN 13,9 MİLYAR TL FAİZ

Yüksek faiz döneminde kredi borçlarına ilişkin geri ödeme krizi yaşanırken bankaların takipteki alacaklardan sağladığı faiz geliri rekor düzeyde arttı. Batık kredilerden sağlanan faiz geliri, yılın ilk iki ayında 13 milyar 980 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 970 milyon lira olan takipteki alacaktan sağlanan faiz gelirleri bir yılda yüzde 181,3 oranında arttı.