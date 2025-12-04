Yurttaş Birlikteliği bütçe hakkı için mitinge çağırıyor

Haber Merkezi

Pek çok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan Yurttaş Birlikteliği, emeklilerin bütçe hakkı için 6 Aralık Cumartesi günü Tandoğan’da gerçekleşecek mitinge hazırlanıyor. 6 Aralık Cumartesi saat 11.00’de Anadolu Kültür Merkezi önünde toplanacak yurttaşlar, saat 13.00'te Tandoğan'da olacak. Yurttaşlar, insan onuruna yaraşır yaşam talebi ile herkesi mitinge davet etti.

Yurttaş Birlikteliği'nin talepleri şöyle sıralandı:

"En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşıyla eşitlensin. Muayene, tetkik, tedavi ve ilaç bedeli olarak emeklilerden kesilen “katkı payı” kalksın, parasız sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılsın. Bütçe kaynakları tüm yurttaşlar için eşit ve adil dağıtılsın. 18 bin yatak kapasiteli resmi huzurevlerinde kapasite 50 bine çıkarılsın. Emekli sendikalarının örgütlenmesi önündeki fiili engeller kaldırılsın. Emeklilikte adalet sağlansın, staj başlangıç süresi emekliliğe sayılsın.