Yurttaş borç içinde bankalar büyüyor: TEB'den 16,6 milyarlık kâr

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2025'in üçüncü çeyreğinde 9 milyar 11 milyon lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Aktif toplamı 749 milyar lira olan bankanın kredileri toplam aktiflerinin yüzde 57,3'ünü oluşturdu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri, yılın üçüncü çeyreğinde 429 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 500 milyar lira oldu.

TEB'in üçüncü çeyrekte net kârı 9 milyar 11 milyon lira olarak gerçekleşti.

TEB, TCMB Para Takası (SWAP) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredileri kapsamında, Türkiye ve Çin arasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerinin finansmanına yönelik ödemelerde kullanılmak üzere, Çin yuanı reeskont kredilerinin kullanımına aracılık etmeye başladı.

TEB yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 188 milyon lira, ikinci çeyreğinde ise 5 milyar 486 milyon lira kâr açıklamıştı. Bankanın toplam kârı böylece 16 milyar 685 milyon olarak gerçekleşti.