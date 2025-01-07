Yurttaş borç içinde: Yasal takibe alınan kişi sayısı yüzde 39 arttı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı belirgin şekilde yükseldi. Verilere göre, yasal takibe girenlerin sayısı 1 milyon 663 bin 669 kişi oldu.

TBB verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bireysel kredi kartı borçlarından dolayı yasal takip altında olan kişi sayısı 1.237 bin olarak belirlendi. Bireysel kredi borçlarından dolayı yasal takip altında olan kişi sayısı ise 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1.039 bin kişi olarak kaydedildi.

Aralık 2024'te kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle takibe düşenlerin sayısı 255 bin 124 kişi olarak açıklandı. Bu rakam bir önceki ay 190 bin 173 kişi ve 2023 yılının aralık ayında ise 191 bin 711 kişi olarak açıklanmıştı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 237 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 1 milyon 39 bin kişi oldu.

TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 146 artış ile 116 milyar TL oldu.