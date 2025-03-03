Yurttaş borç yükü altında eziliyor: Yasal takibe düşen kredi ve kredi kartı borçları fırladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında halkın borç yükü şubat ayında da katlanarak arttı.

Tüketici kredilerinde 2024 şubat ayından 2025 yılının şubat ayına kadar olan dönemde 530 milyar 828 milyon TL artış oldu. Yılbaşından bu yana iki ayda yasal takibe düşen kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı.

YURTTAŞIN KREDİ YÜKÜ BİR YILDA 530 MİLYAR 828 MİLYON TL ARTTI

BDDK’nin 21 Şubat 2025 haftalık verilerine göre, tüketici kredileri 2 trilyon 92 milyara TL’ye ulaşırken bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tüketici kredileri geçtiğimiz yıl 23 Şubat haftasında toplam 1 trilyon 562 milyar TL iken 2025 yılının 21 Şubat haftalı aynı dönemine kadar yurttaşın kredi yükünde bir yılda 530 milyar 828 milyon TL artış yaşandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE EN BÜYÜK PAY İHTİYAÇ KREDİLERİNİN

Halkın borçlanması her geçen gün artarken tüketici kredilerinde yılın ilk ayından bu yana toplamda 73 milyar TL artış oldu. Tüketici kredilerinde en büyük pay 1 trilyon 492 milyar TL ile ihtiyaç kredilerinde olurken, konut kredisi ise 531 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.

BDDK’nin 21 Şubat tarihli verisine göre, takipteki alacaklara düşen kredi miktarında da artış yaşandı. Batık kredi miktarı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı. Bankaların tahsil edemediği ve takipteki alacaklara düşen tüketici kredileri 69 milyar TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarında bu miktar 68 milyar 902 milyon TL oldu.