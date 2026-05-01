Yurttaş borçlandı, banka kârları patladı, açlık sınırı rekor kırdı

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı. Bankacılık sektörünün net karı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 33,1 artırarak 288,4 milyar lira oldu. Sektörün toplam aktif büyüklüğü 49 trilyon 730 milyar 674 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bankaların kârı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı.

DAR GELİRLİ BORÇ İÇİNDE

Bankalar karlarını katlarken yurttaşın borcu da uçtu. BDDK'nin verilerine göre tüketici kredileri bir haftada 34 milyar 686 milyon lira artarak 3 trilyon 187 milyar 763 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 762 milyar 599 milyon lirası konut, 45 milyar 4 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 380 milyar 160 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Yurttaşın bireysel kredi borcu da yüzde 1,6 artışla 3 trilyon 34 milyar 258 milyon liraya yükseldi. Ödenemediği için bankaların takibine aldığı borç tutarı aynı haftada 3 milyar 960 milyon lira artışla 697 milyar 124 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 524 milyar 32 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

AÇLIK SINIRI 34 BİN 586 TL

Açlık sınırı ise yine rekor kırdı. Türk-İş, nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 34 bin 586 TL'ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 112 bin 660 TL'ye çıktı. Tek başına bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 44 bin 802 TL'ye yükseldi. Türk-İş'in araştırmasına göre mutfak enflasyonu da aylık yüzde 5,47 oldu. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Dört aylık artış oranı ise yüzde 14,74 oranında oldu.