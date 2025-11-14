Yurttaş borcunu çeviremiyor: Takip oranı 6 yılın en yüksek seviyesinde

Bloomberg’de yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 7 Kasım haftasına ilişkin verileri, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranının altı yılın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Ekonomik sıkışmanın derinleştiği dönemde özellikle tüketici kredilerindeki ödeme güçlükleri dikkat çekiyor.

Veriler, yurttaşların borçlarını çevirmekte giderek daha fazla zorlandığını açık biçimde gösteriyor.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 9 MİLYAR ARTTI

BDDK’nın haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 7 Kasım haftasında 27 milyar 317 milyon lira artarak 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat ise 366 milyar 212 milyon lira geriledi.

Tüketici kredi büyümesi de hız keserek 31 Ekim haftasındaki yüzde 48,8 seviyesinden 7 Kasım haftasında yüzde 46,9’a düştü. Tüketici kredilerinin toplam tutarı 9 milyar 230 milyon liralık artışla 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 2 trilyon 5 milyar 985 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

YURTTAŞ BORCU ÇEVİREMİYOR

7 Kasım haftasında ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar 8 milyar 428 milyon lira artarak 541 milyar 944 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 396 milyar 483 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı bildirildi.

Taksitli ticari kredilerde de artış devam ederken, söz konusu haftada bu kalem 28 milyar 742 milyon lira yükselerek 3 trilyon 229 milyar 284 milyon liraya ulaştı.