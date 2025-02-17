Yurttaş bu yıl Ramazan sofrası kuramayacak

Ramazan ayına kısa bir süre kala yurttaşlar market ve pazar alışverişine başladı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi market alışverişi yaptı.

Ramazan alışverişinin 5 bin 275 lira tutması hakkında konuşan Öztürk, “5 bin 275 lira ne demek Sayın Maliye Bakanı? Emeklinin maaşının üçte birinden daha fazlası demek. Aldığımız ürünlerle bir hafta iki kişilik bir ailenin bununla Ramazan’ı geçirmesi mümkün değil. Un ve şeker belki bir ay yetebilir ama birçoğu belki bir hafta bile yetmeyecek bir alışveriş. ‘Aile Yılı’ ilan ettiğiniz 2025 yılında iki kişilik bir emekli ailesinin 5 bin 275 lirası gerçek manada bir Ramazan sofrası kurmasına yetmiyor” dedi.