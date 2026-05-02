Yurttaş çakıldı bürokrat havada
THY’nin 2025’in ilk çeyreğinde 160 milyon TL olan yöneticilerine sağladığı maddi menfaat tutarı, 2026’nın ilk çeyreğinde 204 milyon TL’ye yükseldi. THY, reklam için Ocak-Mart 2026 döneminde, 2025’in aynı dönemine oranla yüzde 80 daha fazla harcayarak 1,9 milyar TL’lik kaynak kullandı.
Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik mali raporu hazırlandı. Ocak-Mart 2026 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam ve tanıtım için gerçekleştirdiği fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün, 2026 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.
THY’nin 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik mali raporuna göre, kurumun üç aylık reklam ve tanıtım harcaması 2 milyar TL'ye dayandı. THY’nin Ocak-Mart 2026 dönemindeki reklam ve tanıtım harcaması, Ocak-Mart 2025 dönemine oranla yüzde 80 arttı.
KATLANAN REKLAM BÜTÇESİ
THY’de, Ocak-Mart 2026 döneminde gerçekleştirilen reklam ve tanıtım harcaması kayıtlara, 1 milyar 942 milyon TL olarak geçti. THY, 2026’nın ilk çeyreğindeki 1,9 milyar TL’lik reklam ve tanıtım harcaması ile 2025 yılının ilk çeyreğindeki 1 milyar TL’lik reklam ve tanıtım harcamasını neredeyse ikiye katladı.
YÖNETİCİYE MENFAAT
THY’nin, 31 Mart 2026 tarihinde sona eren üç aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla yansıdı. 1 Ocak-31 Mart 2025 döneminde 160 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarının, 1 Ocak-31 Mart 2026 döneminde 204 milyon TL’ye yükseldiği öğrenildi. Yöneticilere sağlanan 204 milyon TL’lik maddi menfaatin, grupta görev alan tüm Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücreti, ikramiyeyi, kullanımları için tahsis edilen taşıt araçları ve iletişim harcamalarını kapsadığı belirtildi.
REKLAMA SAÇILAN PARALAR
2026’nın ilk çeyreğinde reklam ve tanıtım için 1,9 milyar TL harcayan THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla astronomik artışlar yaşandı. Kurumun reklam için ödediği para, dönemlere göre şöyle gerçekleşti:
- 2020: 561 milyon TL
- 2021: 696 milyon TL
- 2022: 1 milyar 847 milyon TL
- 2023: 4 milyar 694 milyon TL
- 2024: 7 milyar 140 milyon TL
- 2025: 4 milyar 485 milyon TL
- 2026: 6 milyar 976 milyon TL
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
THY’nin üst yönetim kadrosu da yeniden şekillendi. Murat Şeker, THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet Olmuştur ise Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.