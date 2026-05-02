Yurttaş çakıldı bürokrat havada

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik mali raporu hazırlandı. Ocak-Mart 2026 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam ve tanıtım için gerçekleştirdiği fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün, 2026 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.

THY’nin 2026 yılının ilk çeyreğine yönelik mali raporuna göre, kurumun üç aylık reklam ve tanıtım harcaması 2 milyar TL'ye dayandı. THY’nin Ocak-Mart 2026 dönemindeki reklam ve tanıtım harcaması, Ocak-Mart 2025 dönemine oranla yüzde 80 arttı.

KATLANAN REKLAM BÜTÇESİ

THY’de, Ocak-Mart 2026 döneminde gerçekleştirilen reklam ve tanıtım harcaması kayıtlara, 1 milyar 942 milyon TL olarak geçti. THY, 2026’nın ilk çeyreğindeki 1,9 milyar TL’lik reklam ve tanıtım harcaması ile 2025 yılının ilk çeyreğindeki 1 milyar TL’lik reklam ve tanıtım harcamasını neredeyse ikiye katladı.

YÖNETİCİYE MENFAAT

THY’nin, 31 Mart 2026 tarihinde sona eren üç aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla yansıdı. 1 Ocak-31 Mart 2025 döneminde 160 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarının, 1 Ocak-31 Mart 2026 döneminde 204 milyon TL’ye yükseldiği öğrenildi. Yöneticilere sağlanan 204 milyon TL’lik maddi menfaatin, grupta görev alan tüm Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücreti, ikramiyeyi, kullanımları için tahsis edilen taşıt araçları ve iletişim harcamalarını kapsadığı belirtildi.

REKLAMA SAÇILAN PARALAR

2026’nın ilk çeyreğinde reklam ve tanıtım için 1,9 milyar TL harcayan THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla astronomik artışlar yaşandı. Kurumun reklam için ödediği para, dönemlere göre şöyle gerçekleşti:

2020: 561 milyon TL





2021: 696 milyon TL





2022: 1 milyar 847 milyon TL





2023: 4 milyar 694 milyon TL





2024: 7 milyar 140 milyon TL





2025: 4 milyar 485 milyon TL





2026: 6 milyar 976 milyon TL



