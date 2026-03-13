Yurttaş çakıldı, müteahhit uçtu

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2025 yılına yönelik mali verileri açıklandı. Veriler, KGM bütçesinden müteahhitlere aktarılan kaynağın 2025 yılında da artırılarak sürdürüldüğünü ortaya koydu. Gerçekleşmeyen garanti ödemeleri için harcanan parada yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın, “Garanti ödemeleri” için işaret ettiği, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden 2025 yılında yapılan harcama belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı mali raporları, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminin büyük bir hızla arttığını da gün yüzüne çıkardı.

FAHİŞ ÖDEME

Verilere göre, “Hane halkına yapılan transferler” kalemine 2025 yılı için 94 milyar 648 milyon 156 bin TL’lik ödenek konuldu. Gerçekleşmeyen yolcu ve geçiş garantileri için müteahhitlere ödenen paranın da yer aldığı kalemden 2025 yılında yapılan toplam harcama ise kayıtlara 85 milyar 46 milyon 760 bin TL olarak geçti.

KGM’nin, müteahhitlere yapılan garanti ödemeleri için adres gösterilen kalemden yaptığı harcamada yıllara göre yaşanan artış da raporlara yansıdı. 2017 yılında 793 milyon TL harcama yapılan, “Hane Halkına Yapılan Transferler” kaleminden, 2018-2025 döneminde yapılan harcama ise yıllara göre şöyle gerçekleşti:

• 2018: 3,4 milyar TL

• 2019: 5,1 milyar TL

• 2020: 10,1 milyar TL

• 2021: 14,2 milyar TL

• 2022: 36,4 milyar TL

• 2023: 56,8 milyar TL

• 2024: 60,2 milyar TL

• 2025: 85 milyar TL