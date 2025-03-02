Yurttaş çakılıyor, onlar uçuyor

THY’nin, 2024 yılı finansal tabloları, denetimden geçirildi. BirGün, kuruma yönelik bağımsız denetçi tarafından hazırlanan denetim raporuna ulaştı.

Rapor, THY’nin reklam harcamalarındaki fahiş artışı gözler önüne serdi. THY’nin, Ocak-Aralık 2024 dönemine ait finansal tabloları hazırlandı. AKP iktidarlarında tartışmalı hale gelen kurumların arasında yer alan THY’nin 2023 yılında 4,6 milyar TL olan reklam ve tanıtım harcaması 2024 yılında 7 milyar TL'yi aştı.

REKOR HARCAMA

Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan rapora göre, THY’nin 2024 yılı reklam ve tanıtım harcaması 7 milyar 140 milyon TL oldu. Kurumun reklam ve tanıtım harcamasında 2016 yılı itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekti. Covid-19 salgını döneminde reklam harcamalarını kısmak zorunda kalan kurum, 2020 ve 2021 yılları dışında reklam için hemen her yıl fahiş harcamalara imza attı.

THY’nin reklam ve tanıtım harcaması 2016-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2016: 634 milyon TL.

2017: 610 milyon TL.

2018: 915 milyon TL.

2019: 994 milyon TL.

2020: 561 milyon TL.

2021: 696 milyon TL.

2022: 1 milyar 847 milyon TL

2023: 4 milyar 694 milyon TL

2024: 7 milyar 140 milyon TL

MADDİ MENFAAT

Kurumun finansal tablolarına yönelik denetim raporunda, yöneticilere sağlanan maddi menfaatin tutarına da yer verildi. THY Anonim Ortaklığı ve bağlı ortaklıklarında görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına 2024 yılında 633 milyon TL’lik maddi menfaat sağlandığı belirtildi. Yöneticilere sağlanan maddi menfaatin 2023 yılı tutarının ise 179 milyon TL olduğu bildirildi. Maddi menfaatin huzur hakkı, ikramiye, kullanımları için tahsis edilen taşıt araçları ve iletişim harcamalarını kapsadığı kaydedildi.