Yurttaş ek hesaba yüklendi: Bakiyeler eksiye düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonda belirsizliğe dikkat çektiği faiz kararının ardından faizlerdeki yüksek seyrin piyasalarda etkileri de inceleniyor.

Enflasyonda talebe yönelik vurgulara karşın üretim tarafında görülen daralmalar, faiz indirim sürecini ve zamanlamasını daha kritik bir hale getiriyor.

ekonomim.com'dan Şeyda Uyanık'ın haberine göre, talep artışı ekonomistlerin tartışmaları arasında önemli bir yer bulurken, yüksek gelir grubunun talebinin canlı kalmasının yanında alt gelir grubundaki yurttaşın gelirinin temel harcamalarına yetişemediği ve yurttaşın ek hesaplara yüklendiği görüldü.

EK HESAPLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 113

Bir finansman kaynağı olarak “ek hesap” olarak bilinen kredili mevduat hesabı (KMH) değişimi ise yurttaşın bu alana yöneldiğini gösteriyor.

Faizlerin yüzde 50 seviyesine çıkmasının ardından en yüksek artışın ek hesaplarda olduğu görülürken, Nisan 2024’ten 11 Ekim haftasına dek KMH artışları yüzde 78 olurken, aynı dönemde taksitsiz kredi kartında bu oran yüzde 37, bireysel ihtiyaç kredilerindeyse yüzde 21 oluyor.

2024 yılı başından bu yana bakıldığında da tablo değişmiyor. Ek hesaplardaki artış yüzde 113, taksitsiz harcamalarda yüzde 63 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 33 oluyor.

2023 yılında ise kredi talebindeki artış daha etkili oluyor. KMH artışı 2023 başından bu yana yüzde 423 oranıyla dikkat çekici oluyor. Aynı dönemde taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 376, ihtiyaç kredilerinde de yüzde 91 oluyor.