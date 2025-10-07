Yurttaş ekmeğe muhtaç edildi

Türkiye’deki derin ekonomik kriz, on milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma muhtaç hale getirdi. Yoksulluk nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan yurttaşlar ekmeğe de sosyal yardım ile erişebilir hale geldi.

Giresun Belediyesi'nin sosyal yardım ihalesi, Türkiye’deki ekonomik krizin boyutuna ayna tuttu.

CHP idaresindeki Giresun Belediyesi 19 Eylül’de, “İhtiyaç Sahibi, Fakir ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Dağıtılmak Üzere Günlük Taze Ekmek Alınması İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 9 milyon TL’lik harcama planı oluşturuldu. İhale, 3 Ekim’de 8 milyon 700 bin TL’ye sonuçlandı.

İhale kapsamında aylık 50 bin, yıllık ise 600 bin ekmek alınacağı belirtildi. Yükleniciden temin edilen ekmeklerin en az 10 farklı mahallede dağıtılacağı kaydedildi. Mahallelerde, ekmeklerin dağıtılması için “Asgari teknik ve hijyen koşullarını sağlayan” noktalarda dağıtım yerleri oluşturulacağı bildirildi.

YAMA TUTMAYAN YOKSULLUK

Aile Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele için harcadığı para da derin yoksulluğa çözüm olmuyor. AKP’nin övünçle duyurduğu, “Yoksullukla Mücadele” harcaması, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2022: 55 milyar 171 milyon 122 bin TL

• 2023: 97 milyar 181 milyon 711 bin TL

• 2024: 166 milyar 378 milyon 738 bin TL

• 2025 (Ocak-Ağustos): 137 milyar 716 milyon 626 bin TL