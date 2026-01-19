Yurttaş erken seçim istiyor

HABER MERKEZİ

Ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, işsizlik, adaletsizlik başta olmak üzere iktidarın politikalarından bunalan yurttaşlar erken seçim talebini yükseltiyor.

Halka anlatacak hikayesi kalmayan AKP-MHP iktidarı, baskı ve yargı sopasıyla ayakta kalmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı her kürsüde ekonomiden güvenliğe dek başarı hikayeleri anlatıyor. Ancak Saray yönetiminin çizdiği pembe tablo gerçeklerin duvarına çarpıyor.

Son olarak İBB’yi kötülemek için İstanbul’un her yerini “senin hayatından gidiyor” afişleriyle donatan iktidarın bu adımı da ters tepmiş, binlerce sosyal medya kullanıcısı “bizim hayatımızı çalan sizsiniz” diyerek yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştı. Milyonların rejimin değişmesine yönelik talebinin her geçen gün arttığı görüldü.

SONAR Araştırma’nın son anket sonuçları da yurttaşın iktidardan duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi. Vatandaşlara "erken seçim ister misiniz?" ve "bugün bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankette erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 61,1 ile gündem olurken, olası bir erken seçimde TBMM'ye sadece 3 partinin girdiği, iktidar ortağı MHP'nin Meclis dışı kaldığı görüldü. SONAR Araştırma’nın araştırma son anket sonuçları şöyle: Evet, erken seçim yapılmalıdır: Yüzde 61,1. Hayır, erken seçim yapılmamalıdır: Yüzde 30,2. Fikri yok / Cevap yok: Yüzde 8,7.

CHP İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ise CHP oyların yüzde 21,2'sini alarak birinci parti oldu. AKP ise yüzde 19,1 oy aldı. Vatandaşların yüzde 18,2’si kararsız olduğunu, yüzde 10,2’si sandığa gitmeyeceğini, yüzde 4,1’i geçersiz oy kullanacağını ve yüzde 4,2’si de cevap vermemeyi seçti. MHP’nin yüzde 4,2, DEM’in ise 5,7 oy aldığı görüldü.

Görüş belirtmeyenler orantısal dağıtıldığında CHP genel seçimde yüzde 33,4'lük oyla Türkiye'nin yeni iktidar partisi oldu. AKP oyların yüzde 30,2'sini alabildi. DEM Parti yüzde 9 oy oranıyla TBMM'ye girebilen 3'üncü parti oldu. Ankete göre MHP de dahil TBMM'ye başka bir parti giremiyor.

***

EKONOMİ EN ÖNEMLİ SORUN

Türkiye, son yıllarda yaşanan ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte büyük bir pahalılık yaşıyor. Gelir adaletinin bozulmasıyla asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi, vatandaşların büyük bir bölümünde geçim sıkıntısını, ülkedeki en büyük sorun haline getirdi. ASAL Araştırma’nın son yaptığı ankette de ülkedeki en önemli sorunun açık ara farkla ekonomi olduğu görülmüştü. Ankete göre en önemli sorun yüzde 60.2 ile ekonomi, yüzde 9,5 adaletsizlik, yüzde 4,4 mülteciler çıkmıştı.