Yurttaş evde vergisi yolda: Milyarlık kamu seyahati

Kamunun 2026 yılının Ocak-Nisan dönemindeki bütçe kullanım tercihleri, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler kapsamında yapılan yolluk harcamalarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen kamu kurumları, personelin yol, yemek ve konaklama giderleri için 4 ayda fahiş kaynak kullandı.

AKP döneminde her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı en temel haklarından dahi yoksun bıraktı. Barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar, fahiş yakıt ve bilet ücretleri nedeniyle ulaşım hakkını da kullanamaz hale geldi. Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise etkilemedi. Yurttaşlar, 23 Mayıs'ta başlayan bayram tatilinde yüksek bilet fiyatları nedeniyle yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamunun yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcamasının, fahiş seviyelerde gerçekleştiği görüldü.

HARCAMALAR DURMUYOR

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı yolluk harcamaları geçen yıl, 28 milyar 815 milyon 727 bin TL oldu. Kamunun yolluk harcaması, bu yıl da hız kesmedi.

Kamu kurumlarınca yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için bu yılın ilk 4 ayında 7 milyar 660 milyon 821 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Toplam 7,6 milyar TL’lik yolluk giderinin 4,2 milyar TL’si yurtiçi geçici görev yolluklarından, 699,9 milyon TL’si ise yurtdışı geçici görev yolluklarından oluştu.

2021-2026 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı, dönemlere göre şöyle sıralandı: