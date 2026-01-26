Yurttaş iktidara kapıyı kapattı

Haber Merkezi

Saray yönetimi ekonomiden sağlığa, eğitimden güvenliğe, çevreden kadına yönelik şiddete dek ülkeyi her alanda uçuruma sürükledi. Yurttaş temel ihtiyaç maddelerini bile karışlayamaz hale gelirken ülke gençler, emekliler, kadınlar başta olmak üzere hemen her kesim için yaşanmaz hale geldi. Son dönem peş peşe yayımlanan kamuoyu yoklamaları, hükümetin politikalarından duyulan rahatsızlığın artarak sürdüğünü ortaya koydu. Yurttaş hemen her konuda iktidarın başarısız olduğunu vurgularken sandığın kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 60’ları geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

ORC Araştırma, PIAR ve HBS Araştırma tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalar özellikle hayat pahalılığından en doğrudan etkilenen kesim olan asgari ücretliler ve geleceğinden endişeli gençler arasında CHP’nin açık ara birinci parti konumuna yükseldiğini ortaya çıkardı.

EKONOMİK KRİZ BELİRLEYİCİ OLDU

ORC Araştırma 20–22 Ocak 2026 tarihleri emeklilere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Ankette oyların yüzde 34,7'sini alan ana muhalefet partisi CHP, birinci çıktı. AKP ise oyların yüzde 28,2'sini alabildi. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 20 bin TL olarak açıklanan emekli maaşı için 'sefalet ücreti' açıklaması gündemdeki yerini korurken, CHP'nin; emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılması için verdiği Meclis Araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

Piar Araştırma’nın Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2026 sonuçlarına göre, siyasi dengelerde CHP lehine bir tablo ortaya çıktı. 26 ilde 2.120 kişiyle yapılan araştırmada “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,5 oranına yükselirken AKP ise yüzde 32,6 oranında kaldı. Kasım 2025’te iki parti arasındaki fark 0,6 puan iken, Ocak 2026 itibarıyla fark 1,9 puana yükseldi.

HER ALANDA RAHATSIZLIK VAR

MetroPOLL Araştırma da 10-16 Aralık tarihlerinde bin 103 kişi ile 28 kentte gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Aşağıdaki konularla ilgili Erdoğan yönetimini başarılı buluyor musunuz?" diye soruldu. Ankette hükümetin, "Sağlık politikası, Dış politika, Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası, Tarım politikası" uygulamaları yurttaşlar tarafından başarılı bulunmadı. Özellikle "Sığınmacılar politikası, Kadına şiddetle mücadele, Ekonomi politikası ve Tarım politikası" konularında yüzde 70'i aşkın başarısız oran dikkat çekti. Ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 75,3 ile ilk sırada yer aldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların yetersiz bulunması, ekonomik memnuniyetsizliğin ana nedeni olarak öne çıktı. Metropoll verilerine göre hükümetin; tarım politikalarını başarılı bulanların oranı yüzde 20,9, ekonomi politikalarını başarılı bulanların oranı yüzde 22,2, sığınmacı politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 24,2, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi başarılı bulanların oranı ise yüzde 23,2’te kaldı.

SEÇİM TALEBİ YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son ankete göre; Türkiye’de erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 60’ı aşarak son 30 yılın rekoruna ulaştı. Halk TV'nin haberine göre; Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, vatandaşın erken seçim çağrısını ve iktidarı belirleyecek seçmenin oranını açıkladı. Bayrakçı, olası seçimde vatandaşın oy tercihini büyük oranda ekonominin belirlediğini ifade ederken erken genel seçim isteyenlerin oranının yüzde 60’ı aşarak bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Bayrakçı, bu oranın son 20–30 yılın en yüksek erken seçim talebi olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÖNDE

Öte yandan HBS Araştırma şirketi, Ocak ayı yeni Cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu açıklamıştı. HBS Araştırma Şirketi bir önceki araştırmasında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda yarışması durumunda İmamoğlu’nun kazanacağını duyurmuştu.

Araştırma şirketi bu kez “Ocak ayı olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim anketi” başlığıyla 3000 seçmenle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Ankete göre, Mansur Yavaş ile Erdoğan ikinci tura kalırsa yüzde 54,8 ile Yavaş birinci oluyor. Erdoğan’ın oyu ise yüzde 45,2 olarak görülüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyledi. TV100’e konuşan Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir" ifadelerini kullandı.