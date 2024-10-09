Yurttaş kaza geçirdi, Katarlı zanlı 45 bin liraya serbest kaldı!

Katar’da 1 sene önce göreve başlayan öğretmen Sevda Bağatur, Bakhit Saed B. S. Khowar isimli sürücünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından Khowar, 5 bin riyal (46.5 bin TL) kefaletle serbest bırakılırken mahkemeden yalnızca 9 bin riyallik para cezası aldı. Dışişleri Bakanlığı’na dilekçe yazan Bağatur ailesi, hukuki girişimlerine Katar Büyükelçiliği’nin destek vermediğini ifade etti.

Bakanlıklararası Ortak Komisyon Kararı ile 8 Ekim 2023’ten itibaren Katar’ın başkenti Doha’daki Türk Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaya başlayan Sevda Bağatur, 25 Nisan 2024’te bu ülkede kaza geçirdi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 20 yaşındaki Bakhit Saed B. S. Khowar’ın kullandığı aracın çarptığı Bağatur, kazanın etkisiyle beyin kanaması geçirdi.

Hamad Hastanesi’nde beş saat süren ağır bir ameliyat geçiren 33 yaşındaki Bağatur’un kafatasının yarısı alındı. Daha sonra aynı hastanede ikinci kez beyin ameliyatı geçiren Bağatur, 10 Temmuz’da ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Bağatur’un tedavisi İstanbul’da devam ediyor.

Sevda Bağatur

KATAR’IN NÜFUZLU AİLESİ!

Öğretmen Sevda Bağatur’un ağır yaralandığı bu kazanın ardından biri mayıs ayında biri ise 21 Eylül’de Dışişleri Bakanlığı’na iki dilekçe yazan Bağatur ailesinin iddiaları, ailenin Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından yalnız bırakıldığına işaret ediyor.

Saed Khowar



Sevda Bağatur’a çarpan Bakhit Saed B. S. Khowar’ın mensubu olduğu Khowar ailesinin Katar’da nüfuz sahibi olduğu ve özellikle Emniyet teşkilatında tanıdıkları bulunduğu kaydediliyor. Bağatur ailesi tarafından Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen ikinci dilekçede bahsedilen olaylar arasında Khowar ailesinin para teklifine bir büyükelçilik personelinin aracılık ettiği iddiası da var.

“BİLGİLER SAKLANDI, PARA TEKLİF EDİLDİ”

Bağatur ailesi tarafından 21 Eylül’de CİMER aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen dilekçede MEB Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş’tan hukuki adımlar için yardım istendiği ancak Adaş’ın bu talepleri, ‘bilgisi olmadığı ve görevini kapsamadığı’ gerekçesiyle reddettiği aktarıldı. Adaş’tan çarpan kişi hakkında bilgi istendiği ve Adaş’ın aileyi tanımasına rağmen gerekli bilgileri sakladığı ifade edildi.

Ayrıca Mustafa Adaş’ın, Khowar ailesinin Bağatur ailesine hukuki girişimlerde bulunmamaları için yaptığı para teklifine aracılık ettiği öne sürüldü. Yaşananlar, dilekçenin ilgili kısmında şu şekilde anlatıldı:

“Mustafa Adaş’a hukuki olarak adım atılması için defaatle talep etmemize karşı kendisi bu meselenin ‘bilgi dahilinde olmadığını ve görevini kapsamadığını’ söylemiş ve hiçbir adım atmamıştır. Sevda Bağatur’un ailesi olarak bizlere sözlü olarak şikâyetçi olmamız ve hukuki adım atılmaması için para teklifinde bulunmuştur. Bu teklifi reddetmemiz neticesinde kendisi geri çekilmiş ve hukuki destek için hiçbir adım atılmamıştır.”

Söz konusu dilekçe, 30 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na sevk edildi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ÖĞRETMENLERE TALİMAT

Dilekçede, Sevda Bağatur’un görev yaptığı Katar Türk İlkokulu müdürü Ertuğrul Çalışkan’a ilişkin iddialar da yer aldı. Buna göre Çalışkan, 4 Haziran’da okulda görev yapan bütün öğretmenlere Bağatur ailesinin yanında yer almamaları ve yanlarına gitmemeleri yönünde talimat verdi.

Dilekçelerinde yetkililerin kendilerini yalnız bıraktığını vurgulayan Bağatur ailesi, “Adı geçen yetkililerin görevini yerine getirmediği ve ağır kusurlarının olduğu görülmektedir” ifadesini kullandı.

Kazanın ardından kızlarının durumuyla yakından ilgilenilmediğini ve hukuki girişimlerine destek verilmediğini belirten aile, yaşadığı süreci anlattığı dilekçede hem Sevda Bağatur için hukuki destek talep etti hem de adı geçen Büyükelçilik çalışanlarıyla ilgili işlem yapılmasını istedi.

ARACILIK İDDİASINA YANIT YOK

İddiaları sormak için ulaştığımız Mustafa Adaş, kendisine ulaşan bir bilgi olmadığını ve Sevda Bağatur ile ilgili bilgilerin Bakanlıkta olduğunu beyan etti. Adaş, para teklifine aracılık ettiği ve Khowar ailesiyle ilgili Bağatur ailesine bilgi vermekten kaçındığına yönelik iddialar hakkında ise açıklama yapmadı.

BÜYÜKELÇİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Aile, kazadan bir hafta sonra Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile makamında görüştü. Bu görüşmeden bir gün sonra (2 Mayıs) Büyükelçi Göksu bu defa hastaneye gitti. Aile ile burada tartışma yaşandı. Aynı zamanda AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kardeşi olan Büyükelçi Mustafa Göksu’nun aileye “Siz kızınızın derdine düşmediniz paranın derdine düştünüz. Allah belanızı versin, yaptıklarım size zehir zıkkım olsun, sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dediği öne sürüldü.

Söz konusu tartışma sırasında hasta ziyareti nedeniyle hastanede bulunduğunu beyan eden bir Türk vatandaşı da, ıslak imzalı bir ifade tutanağı ile yaşananları anlattı. Tutanakta Mustafa Göksu’nun aileye söyledikleri şu şekilde yer aldı:

“Büyükelçi Mustafa Göksu, Zahide Bağatur’a doğru ilerleyerek şu ifadelerle bulunmuştur: ‘Siz bunu para için yapıyorsunuz’ diye bağırdı. ‘Derdiniz sizin para’ dedi. Daha sonra ‘Size yaptığım her şey haram olsun’ dedi… Büyükelçi yüksek bir sesle ‘Size yaptığım her şey haram olsun’ dedi.”

BÜYÜKELÇİLİK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Dilekçede ismi geçen yetkililerle görüşmek için ulaştığımız Katar Büyükelçiliği, gazetemize verdiği yanıtta Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK), 15. Maddesine atıfta bulunarak konuya ilişkin mülakat veremeyeceklerini belirtti. Büyükelçiliğin açıklamasında “Vatandaşımız Sevda Bağatur’un Doha’da geçirdiği trafik kazasından; Büyükelçiliğimiz girişimleriyle teminen edilen ambulans uçakla ülkemize naklinin gerçekleştirildiği tarih ve devamında Katar’daki hukuk süreç hakkında ilgili Bakanlıklara ayrıntılı bilgi takdim kılınmaktadır” ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı ise gazetemize yaptığı açıklamada, öğretmen Sevda Bağatur’un hastanede düzenli olarak ziyaret edildiğini ve dava ile yakından ilgilenildiğini savundu. Açıklamada ayrıca dava sürecine ilişkin gelişmelerin, Bağatur ailesine iletilmek üzere 16 Eylül’de MEB’e bildirildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şu şöyle:

“Öğretmen Sevda Bağatur Doha’da kaldığı hastanede Büyükelçiliğimizce düzenli aralıklarla ziyaret edilerek, sağlık durumu yakından takip edilmiştir. Kazaya ilişkin dava süreci, başından beri Doha Büyükelçiliğimizce Katar makamları nezdinde takip edilmiş, davanın geldiği aşama ve hukuki süreçleri teyit ettirmek üzere Katar adli makamlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Müteakip hukuki sürece dair Katar’daki makamlardan alınan bilgiler, danışılabilecek uzman hukukçuların listesiyle birlikte babası Kerem Bağatur’a tevdi edilerek, adli süreçle ilgili sorun yaşanması durumunda konunun yerel makamların dikkatine getirilmesi hususunda yardım sağlanacağı belirtilmiştir.

Katar mahkemelerinde Öğretmen Bağatur’un olası haklarının takip edilebilmesi için dava sürecine ilişkin gelişmeler adıgeçenin ailesine iletilmek üzere 16 Eylül 2024 tarihli yazımızla personeli olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmiştir.”

TUTANAK: GEREKLİ DİKKAT GÖSTERİLMEDİ BirGün, kazaya ilişkin polis raporuna ve mahkeme kayıtlarına da ulaştı. 25 Nisan’da gerçekleşen kaza, Katar polisi tarafından hazırlanan tutanakta şu şekilde anlatıldı: “Şoför otomobilini güneyden kuzeye, batıya dönerek kavşaktan çıkan sürücü (A), gerekli dikkat ve önlemi göstermediği için (A) adlı kadının vücuduna çarpmıştır. Kuzeyden güneye doğru yaya olarak karşıya geçen Sevda Bağatur'a çarparak ağır yaraladı. Yol bulunmamaktadır. Konut kompleksini (site) izleyen kameralar ve Türk okulunu izleyen kameralar var.”

KEFALETLE SERBEST KALDI

Öte yandan 5 bin riyal (46.5 bin TL) kefalet ödeyerek serbest kalan Khowar hakkında ilerleyen dönemde dosya hazırlandı ve Khowar yaklaşık bir buçuk ay sonra duruşmaya çıkarıldı. Katar devletinin davacı olduğu re’sen açılan kamu davasında Khowar 5 bin riyal para cezasına mahkum edildi ancak tutuklanmadı.

11 Haziran’da yapılan celsenin ardından 22 Haziran’da açıklanan mahkeme kararında Khowar’ın kazanın sorumlusu olduğuna ilişkin net ifadeler yer aldı.

BÜTÜN KUSURLAR ANLATILDI Katar Devleti’nin ‘davacı’ sıfatı taşıdığı davada mahkeme heyeti, kazaya ilişkin tespitlerinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Sanık, trafik kurallarına aykırı şekilde bir kaza yapmış ve ilgili olayda kazaya sebebiyet vermiştir. Araç kullanma şekli, yasalarca belirlenen normlara aykırı bulunmuş ve trafik

güvenliğini tehlikeye atmıştır. Mahkeme ayrıca, davalı tarafından yapılan savunmaları göz önünde bulundurmuş ancak bu savunmaların, sunulan deliller ışığında yetersiz olduğu sonucuna varmıştır. Davalının, iddia edilen suçları işlediği konusunda yeterli kanıt bulunmaktadır ve mahkeme bu suçların cezasının verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.”

ALDIĞI PARA CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Tüm bu tespitlere rağmen mahkeme, sanık Khowar hakkında hapis cezası vermezken 5 bin riyal (46.5 bin TL) para cezasına çarptırmakla yetindi.

Bakhit Saed Khowar, aldığı cezaya itiraz etti. 21 Temmuz’daki kararla Khowar’ın aldığı ceza istinafta 5 bin riyalden bin riyale (9.3 bin TL) düşürüldü. Khowar hakkında devam eden bir yargılama bulunmuyor.