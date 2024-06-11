Yurttaş kredi borcuna battı: Yasal takibe düşenlerin sayısında yüzde 70 artış!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı ve bireysel kredi borcu olup da yasal takibe uğrayanların sayısında büyük artış oldu. Buna göre, 2024 yılının ilk dört ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yüzde 32,5 arttı. Hem bireysel kredi kartı hem de bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe uğrayanların sayısı da yüzde 42,5 artarak 422 bin 650'den 602 bin 107'ye yükseldi.

Ekonomik krizle boğuşan yurttaş, aldığı ücretin cebine girmeden erimesi nedeniyle geçimini sağlayabilmek için bireysel kredi ve kredi kartları için bankalara koşuyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, bireysel kredi kartı ve bireysel kredi borcu olup da yasal takibe uğrayanların sayısında büyük artış oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı ile ilgili Nisan 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğramış kişi sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 251 bin 985'ten 428 bin 678'e yükseldi. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe uğrayanların sayısı ise yüzde 32,5'lik artışla 267 bin 961'den 354 bin 976'ya çıktı.

ÖNCEKİ YILA KIYASLA BÜYÜK ARTIŞ

Kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınanların sayısı geçen yıl ile kıyaslandığında 2024 Ocak ayında 75 bin 75'ten 117 bin 634'e, şubat ayında 44 bin 477'den 109 bin 988'e, mart ayında 81 bin 825'ten 124 bin 186'ya, nisan ayında 65 bin 484'ten 124 bin 959'e yükseldi.

Bireysel kredisini ödeyemeyip de yasal takibe düşenlerin sayısı ise 2024 Ocak'ta 117 bin 753, şubatta 107 bin 307, martta 96 bin 617, nisanda 110 bin 181 olarak belirlendi.

HER İKİ BORÇTAN DOLAYI YASAL TAKİBE ALINANLAR

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde, yüzde 42,5'lik artışla 422 bin 650'den 602 bin 107'ye yükseldi. Bu durumdakilerin sayısı 2024 Ocak ayında 143 bin 863'ten 194 bin 142'ye, şubat ayında 89 bin 895'ten 179 bin 803'e, mart ayında 145 bin 849'dan 182 bin 497'ye, nisan ayında 121 bin 392'den 195 bin 870'e çıktı.

Risk merkezi verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 66 milyar TL oldu.