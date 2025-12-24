Yurttaş krizde, AKP yolunda

Kamunun Ocak-Kasım 2025 dönemi bilançosu, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler kapsamında yapılan yolluk harcamalarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen kamu kurumları, personelin yol, yemek ve konaklama giderleri için 11 ayda 30 milyar TL’ye yakın para harcadı.

AKP iktidarı döneminde her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı en temel haklarından dahi yoksun bıraktı. Barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar, fahiş akaryakıt ve bilet ücretleri nedeniyle ulaşım hakkını da kullanamaz hale geldi. Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz kamu harcamalarının kısılmasını sağlayamadı. Yurttaşlar, yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamunun yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcaması Ocak-Kasım 2025 döneminde bir kez daha fahiş seviyelerde gerçekleşti.

HARCAMA DURMUYOR

2023 ve 2024 yıllarında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde rekor seviyelere tırmandı. Kamu kurumlarınca görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için 2025 yılının 11 ayında 28 milyar 197 milyon 264 bin TL’lik kaynak kullanıldı.

Ocak-Kasım 2025 döneminde imza atılan 28,1 milyar TL’lik yolluk giderinin 2 milyar 537 milyon 944 bin TL’si yurtdışı görevlerinden kaynaklandı.

KATLANAN GİDER

Genel bütçeden yapılan harcamalara yönelik veriler, kamunun yolluk giderinin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını da gözler önüne serdi.

2019-2025 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı, dönemlere göre şöyle sıralandı: