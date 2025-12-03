Yurttaş mağdur şirketler mutlu

Malatya’daki 187 dükkan ile Çeşme, Alaçatı, Ankara ve Aydın’daki 15 değerli kamu arazisinin takasında kamunun 1,3 milyar TL’lik zarara uğratıldığı öne sürüldü. Kamu zararına yol açtığı belirtilen zarara konu takasta kullanılan Çeşme’deki kamu arazisine komşu araziye biçilen değer, iddiaların haklılığını gözler önüne serdi.

Malatya’daki eski Şire Pazarı’nın yenilenmesi için 2020’de açılan ihaleyi Ankara merkezli İş-Kaya Yapı kazandı. Firma 187 dükkân inşa ederek TOKİ’ye teslim etti. Dükkânların karşılığında firmaya Çeşme, Alaçatı ve Didim'in de aralarında olduğu kentlerden, toplam değeri 2 milyar 55 milyon TL'lik arsa verildi. Malatya’daki dükkânların değeri ise 1 milyar 860 milyon TL olarak hesaplanarak aradaki fark firmadan alındı. Kamuoyuna, “Ballı takas” olarak yansıyan takası inceleyen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 1,3 milyar TL’lik kamu zararı ortaya çıktığını savundu.

CHP’li Bakırlıoğlu, iddiasını bütçe görüşmelerine de taşıdı. Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi görüşülürken kamuoyunun gündemindeki, “Ballı takas” iddiasını Bakan Murat Kurum’a sordu.

BAKAN CEVAP VERMEDİ

Hazineye ait milyonlarca metrekarelik arazilerin değerinin çok altında gösterildiğini, holdinglere ve belirli gruplara trampa yöntemiyle servet aktarıldığını savunan Bakırlıoğlu, Bakan Kurum’a yönelttiği ısrarlı sorulara karşın yanıt alamadı. Komisyon toplantısının soru-cevap bölümünde genel değerlendirmelerle konuşmasını sürdüren Kurum, “Bizim tek bir davamız var, tek bir derdimiz var, milletimizin gönlünde yer edinmek” ifadesini kullandı.

ÜZERİ ÖRTÜLEMEZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kayıtsızlığına tepki gösteren CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bir iddiada bulunduk, belgeleriyle ortaya koyduk. Trampayla ilgili tek bir cümle etmediniz Sayın Bakan. Kamu zararına yol açtığı iddia edilen bu işlemlerin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Depremzedenin 150 metrekare evini 75 metrekareye düşürüp borçlandıran devlet, aynı kanunu kullanarak holdinglere İzmir'in en değerli arsalarını veriyor. Bu skandalın hesabı sorulana kadar takipçisi olacağız. Bugün bir kez daha gördük: Sayın Bakan trampa iddialarına yanıt veremiyor.”