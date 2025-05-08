Yurttaş park istiyor, Bakanlık cami olacak diyor

Yurttaşların tüm itirazlarına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşevler’deki cami projesinde ısrar ediyor.

Bölgede 35 cami ve mescit olduğu ifade eden yurttaşlar, cami yerine yeşil alan yapılmasını talep ederek imar planlarının iptali için itiraz dilekçelerini Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teslim etmişti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ise yurttaşlara gönderdiği yanıtta, imar planlarına 454 ayrı itirazın olduğu ancak itirazların uygun bulunmadığı ve planların kesinleştiğini bildirdi.

TURİZM MESLEK LİSESİYDİ

Ankara Beşevler’de bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 2016 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Alan, daha önce AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde iki kez “ibadet alanına” dönüştürülmek üzere planlandı ancak itirazlar sonucu, mahkeme “Beşevler Meydanı’na cami yapılması eğitim içeriğini zedeler” gerekçesiyle projeyi durdurdu.

Aynı proje, Mansur Yavaş tarafından devam ettirildi. Plan değişikliği teklifi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne Haziran 2023’te tekrar geldi ve meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Karar, Temmuz ayında askıya çıktı.

Meslek odaları ve bölgede yaşayanlar karara tepki gösterdi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü'nün imar değişikliğine karşı açtığı davada Ankara Büyükşehir Belediyesi haksız bulundu, imar planının iptaline karar verdi.

DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

Bu sefer de devreye AKP’li Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girdi. Hazine’ye ait arazi için yeni bir imar planı hazırlayan bakanlık, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda, “Üniversite kampus alanı” olduğu belirtilen alana cami yapılmasının önünü açtı.