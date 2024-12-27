Yurttaş ‘takip’te

Ekonomi Servisi

Yurttaşın bankalara olan borçları artmaya devam ediyor. Bununla birlikte takipteki alacaklardaki artış da sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yılın ilk haftasıyla 51’inci haftası arasında hem borçlarda hem de takibe düşen alacaklarda devasa farklar ortaya çıktı.

BDDK yılın 51’inci haftasının bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre hem bireysel kredi hem de kredi kartı borçları halkın içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Yılın ilk haftasında kredi borcu 1 trilyon 516 milyar TL iken 20 Aralık’ta 1 trilyon 982 milyar TL’ye yükseldi. Kredi kartı borcu ise aynı dönemde 1 trilyon 171 milyar TL’den 1 trilyon 723 milyar TL’ye çıktı.

Esas farklılık ise takibe düşen alacaklarda görüldü. Takibe düşen bireysel kredi borcu tutarı 30 milyar 77 milyon TL’den 56 milyar 267 milyon TL’ye yükseldi. Takibe düşen kredi kartı borcu ise en dikkat çeken yükselişin yaşandığı kalem oldu. Yılın ilk haftasında 16 milyar 42 milyon TL olan takibe düşen kredi kartı borcu tutarı 3 kattan fazla artarak 52 milyar 763 milyon TL’ye çıktı.