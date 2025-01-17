Yurttaş tedaviye erişemezken milletvekillerinin sağlık harcamaları rekor seviyede

2024 yılı, sağlık sistemindeki çoklu krizlerle yurttaşlar için zorlu geçti. Hastanelerde muayene ya da tetkik yaptırmak isteyen yurttaşlar, randevu bulmakta ciddi sorunlar yaşadı. Sağlık hizmetlerine erişimdeki bu aksaklıklar, bekleme sürelerinin uzamasıyla birlikte vatandaşların mağduriyetini daha da artırdı. Özellikle kronik hastalığı olan ya da acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşlar için durum daha da kritik bir hâl aldı. İlaç katkı payları arttırıldı.

Ancak aynı dönemde milletvekillerinin sağlık harcamaları için bütçeden büyük harcamalar yapıldı. Milletvekillerinin tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için 2024 yılında bütçeden tam 130 milyon 833 bin TL harcandı. Bu tutar, bir önceki yıl olan 2023’te 61 milyon 695 bin TL olarak gerçekleşmişti. Bir yıldaki artış yüzde 112,1 oldu.

2024 yılında toplam 594 milletvekili için kişi başına düşen sağlık harcaması 220 bin lirayı aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Yurttaş, Genel Sağlık Sigortası primi, muayene ücreti, reçete ücreti, ilaç başı para ödemeleri yaparken TÜİK’in enflasyon verilerine göre sağlık harcamalarındaki fiyat artışı yüzde 47,63 ile yüzde 44,38 olan resmi enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.