Yurttaş temel ihtiyaçlardan harcama kıstı

Ekonomi Servisi

Araştırma şirketi Ipsos, Türkiye'yi Anlama Kılavuzu araştırması kapsamında incelediği Tasarruf Eğilimleri raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda, yurttaşların tasarruf davranışları, birikim kalemleri, harcama kısıtları ele alındı. Raporda, emeklilikte geçinme sorununun geldiği boyut da dikkat çekti.

Rapor, yurttaşların geçinebilmek için hangi harcamalardan kıstığını gözler önüne serdi. Alım gücü günden güne eriyen yurttaşlar, harcamalarını önce giyimden, sonra dışarıda yeme içmeden kıstı. Ankete katılanların yüzde 73’ü harcama kısmak için öncelikli olarak giyim harcamalarına yöneldi. Dışarıda yeme içme harcamalarından kesenlerin oranı yüzde 59, kişisel bakım harcamalarından kısmaya mecbur kalanların oranı ise yüzde 36. Katılımcıların 4’te birinden daha fazlası gıdaya harcanan tutardan kısmak zorunda kalıyor. Anket katılımcılarının yüzde 27’si, temel ihtiyaç olan gıda harcamasını dahi yapamıyor.

Ipsos araştırması, yurttaşların hissettiği güvencesizliği de işaret etti. Ankete katılanlara, emeklilik döneminde nasıl geçinecekleri soruldu. Yurttaşların yarısı, emeklilikte nasıl geçineceğini, bu döneme uygun birikimi nasıl yapacağını bilmediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 15’i, emeklilik için ‘şimdiden yatırım yapmayı’ mantıklı bulmadığını söyledi.

Emekliliğe yatırım yapamayan ve ekonomik krizi derinden hisseden yurttaşlar, tasarruf da yapamıyor. Ankete katılanların yüzde 40’ı hiç tasarruf yapamazken ayın başında belli bir miktarı tasarruf yapmak için ayırabilen yurttaşların oranı ise yalnızca yüzde 12.

HARCAMA KISILAN KALEMLER (%)

Soru: Hangi harcamalarınızı kıstınız?