Yurttaş zamlara tepkili: "Öküzle, sabanla tarla sürmeye devam edeceğiz"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mazota gelen1 lira 78 kuruş zamma vatandaşlar tepki gösterdiler. Akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş, "Nasıl süreceğiz öyle bekleyecek. At ile eşek yok da alacağız" derken başka bir vatandaş ise, "Mazot alamaz olduk tarla ekemez olduk, halimiz ne olacak? Alamazsak eski düzene devam. Öküzle sabanla tarla sürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''ÇİFTÇİLİK BİTTİ, MAZOTA ZAM GELDİ''

Bir vatandaş, "Çiftçilik bitti mazota zam geldi, tarlalarımızı ekemiyoruz. Buğdayın zamanı geldi ekemiyoruz. Bu gidişle çiftçiliği bırakacağız. Her şey pahalı gübre pahalı, mazot pahalı. Böyle olursa ekmeyi de düşünmüyoruz. Çiftçi zor durumda. Bu gidişle sıkıntı büyük. Gübre, mazot, tohum alamıyoruz ekemiyoruz yani kısacası" diye sitemini dile getirdi.

Bir başka vatandaş da "Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayır eylesin, durum vahim. Zarar ediyoruz, çiftçiyim, yüzde 100 zarar. Mazotu hiç alamayız. Elin traktörüne iş yaptırıyorum o da zaten zarar ediyor. Gübre bin 150 lira, biçer döver çalışıyor bizim köyde zarar yani hamallık, bittik bittik" diye konuştu.

Bir vatandaş, "Ne diyebilirim ki yapacak bir şey yok. Çiftçiyim, zam bizi illaki zorlar. Tarlaları şu an daha ekemedik zaten gücümüz yetmiyor ki mazota. Şimdi bir daha zam bir daha zam Allah sonumuzu hayır getirsin" derken, bu başka vatandaş da "Çiftçiyim, tarlaları nerede ekiyoruz. Nasıl süreceğiz öyle bekleyecek. At ile eşek yok da alacağız" dedi.

"Mazot alamaz olduk tarla ekemez olduk, halimiz ne olacak" diye soran bir başka vatandaş, "Alamazsak eski düzene devam. Öküzle sabanla tarla sürmeye devam edeceğiz. Sonuç ne olacak bilmiyorum gübreye zam, mazota zam her şeye zam, yaşanmaz oldu" diye konuştu.