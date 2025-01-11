Yurttaşa günah, Erbaş’a serbest

Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlara müdahalesi nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tartışmalı bir fetvası daha açığa çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, “Karşı cinse dokunmak abdesti bozar mı?” sorusuna, “Bir erkeğin yabancı bir kadına dokunması günah olmakla beraber, Hanefî mezhebine göre bu durumda erkeğin de kadının da abdesti bozulmaz. Şâfiî mezhebine göre ise bir kişi karşı cinsten olan ve kendisiyle arasında dinen evlenme engeli bulunmayan bir kimseye arada bir engel olmaksızın dokunursa her ikisinin de abdesti bozulur” yanıtını verdi.

2017 yılında verilen fetvanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı heyetinin Eylül 2024’te gerçekleştirdiği ziyarette yaşananlar, “Vatandaşa günah, Erbaş’a değil” yorumlarına yol açtı. Yalova Valiliği’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliğin girişinde Vali Hülya Kaya ile tokalaştı. Fotoğraflar, Yalova Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. İddiaya göre, Diyanet yetkilileri valiliğin basın ekibine ulaşarak fotoğrafın değiştirilmesini talep etti. Kaldırılan tokalaşma fotoğrafının yerine, Erbaş ve Kaya’nın Valilik makamından bir başka fotoğrafı paylaşıldı.

Tokalaşma fotoğrafı silinerek yerine valilik makamında oturulan bir fotoğraf paylaşıldı.

(Fotoğraf: Yalova Valiliği)

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LGBTİ’LER HEDEF GÖSTERİLDİ

Diyanet’in “Fıtratı korumak, aileyi korumaktır” başlıklı Cuma hutbesinde iktidarın sıklıkla LGBTİ’leri hedef göstermek için kullandığı “cinsiyetsizleştirme” ifadelerine yer verildi. Hutbede “cinsiyetsizleştirme faaliyetleri sapkınlıktır” denildi.