Yurttaşa hizmetten mutluyuz

Haber Merkezi

İBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal’daki “Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi”ni ziyaret etti. İmamoğlu, merkezle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Öyle bir yapı ki; bir yanda siz kıymetli gazilerimizi ve şehit ailelerimizi burada misafir edecek, ağırlayacak, etkinlikler yapılacak, bir yandan yukarıda, konaklamayla, il dışından gelen tanıdığınız gazi dostlarınızı, onların yakınlarını, evlatlarını, sıkıntıları olduğunda, anlık gelişlerinde ya da bir etkinliğe geldiklerinde ağırlayan bir mekana dönüştü. Yukarıda, 5 sınıflı çok güzel bir kreşimiz var. Yani o oraya gelen mini minnacık çocuklar, sizin o güzel madalyalarınızı görüp, belki size selam duracaklar”