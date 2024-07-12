Yurttaşa işkence iddiası

Haber Merkezi

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Mardin Şubesi, Mardin’in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı bölgesinde bulunan Eskihisar kırsal mahallesinde gerçekleşen ev baskınında, gözaltına alınanların darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İki ayrı eve yapılan baskında evde bulunan yaşları 15 ile 77 arasında değişen 11 kişiye yönelik işkence yapıldığı, cinsel tacizde bulunulduğu, tehdit edildikleri, hakarete maruz bırakıldıkları ve haksız bir biçimde alıkonuldukları öne sürüldü.