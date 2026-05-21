Yurttaşa kapalı Gezi Parkı, İngiliz taraftarlara özel açıldı!

13 yıldır her türlü etkinliğin yasak olduğu Gezi Parkı, İngiliz taraftarlara açıldı.

İstanbul'da düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa, 43 yıllık aranın ardından Avrupa'da kupa sevinci yaşadı. İnönü Stadyumu'nda Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan karşılaşma İstanbul’da sadece futbol coşkusuyla değil, kent hafızasında iz bırakacak çarpıcı bir "çifte standart" ile de gündeme oturdu.

T24'te yer alan habere göre, yaklaşık 13 yıldır her türlü etkinliğin yasak olduğu Gezi Parkı, İngiliz vatandaşlarına açıldı.

Yaklaşık 20 bin Aston Villa taraftarı Freiburg-Aston Villa karşılaşması için İstanbul’da. Taksim ve çevresindeki sokaklar ellerinde biralarla şarkılar söyleyen taraftarlarla dolarken yoğun polis önlemleri de dikkat çekti. Gezi Parkı’na bileti ve Aston Villa taraftarı olmayan kimse alınmazken park içerisine çokça yiyecek-içecek satış alanları kuruldu. Gezi Parkı’nda bulunan görevliler de yalnızca parktaki taraftarlar için 30 bin litre bira hazır edildiğini açıkladı.