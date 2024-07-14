Yurttaşa karşı yasama faaliyeti: Katliam yasası 17 Temmuz'da komisyonda

Yurttaşın talebiyle getirilen kanun tekliflerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği TBMM, 15 Temmuz haftasında da tartışmalı düzenlemelerin adresi olacak. Tarım Komisyonu 17 Temmuz’da, “Katliam yasası” olarak tanımlanan, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi”ni görüşecek.

AKP iktidarında hemen her yıl daha da etkisizleşen, Temmuz 2018’de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından ise işlevinden giderek uzaklaşan TBMM, 15 Temmuz haftasında yoğun mesai yapacak. Tartışmalı geçmesi beklenen 15 Temmuz haftasında TBMM’nin gündeminde yurttaşın yararına hiçbir düzenleme olmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 16 Temmuz Salı günü Öğretmenlik Meslek Kanunu mesaisine devam edecek. Eğitimcilerin büyük tepkisine karşın AKP tarafından Meclis’e taşınan ve 1 ila 22’nci maddeleri kabul edilen teklifin 22 ile 39’uncu maddeleri oylanacak.

BAKANLAR KOMİSYONDA

17 Temmuz’da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Meclis’e gelecek. Bakan Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerini yeni dönem hakkında bilgilendirecek. Dışişleri Komisyonu’nda ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, başkanlığın faaliyetlerini anlatacak. 17 Temmuz saat 15.00’te başlayacak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katılacak. Bakan Yerlikaya, “Kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması” konusunda konuşacak.

KATLİAM YASASI MECLİS’TE

15 Temmuz haftasında, “TBMM’nin en uzun günü” olarak nitelendirilebilecek çarşamba günü, kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak bilinen, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi” de ele alınacak. Teklifin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri saat 14.00’te başlayacak.