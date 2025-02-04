Yurttaşa kaşık şanslı bürokrata kepçeyle

Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2023 yılı mali denetimleri, personel için harcanan dev kaynağı açığa çıkardı. Şirketin 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na mercek tutan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, personel için ödenen fahiş ücrete dikkati çekti.

Türk Katılım Reasürans’ın mali raporlarına göre, 2021 yılında bir olan personel sayısı 2022 ve 2023 yıllarında üçe çıktı. Asgari ücretin brüt 10 bin TL, net ise 8 bin 500 TL olduğu 2023 yılında şirketin personeline fahiş tutarlarda maaş ödendiği tespit edildi.

ŞANSLI KİŞİLER KİM?

Sayıştay Raporu’na göre, üç kadrolu personelin çalıştığı Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2023 yılı personel gideri 17,2 milyon TL oldu. Şirketin, üç kadrolu personelin yanında, ana şirketi olan Türk Reasürans A.Ş. çalışanlarından da hizmet sözleşmesi kapsamında personel hizmeti olduğu bildirildi. Personel giderlerine, dışarıdan alınan personel hizmeti kapsamındaki harcamanın da dahil edildiği belirtildi.

BİRİLERİ ZENGİN Mİ EDİLİYOR?

Harcamanın büyüklüğüne dikkati çeken CHP’li Bakırlıoğlu, şirketin mal ve hizmet alım gider tablosuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakırlıoğlu, 2022 yılında 2,3 milyon TL olan Türk Katılım Reasürans’ın mal ve hizmet alım giderinin, 2023’te 8,8 milyon TL’ye fırladığını da vurguladı. Bakırlıoğlu, Türkiye’deki milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırının altındaki aylıklarla yaşamını sürdürmeye çalıştığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023’te 17,2 milyon TL’lik personel gideri bulunan şirketin raporlarında, ‘Şirkette üç adet kadrolu personel olmakla birlikte hizmet sözleşmesi gereği Türk Reasürans A.Ş. çalışanlarının Şirket için vermiş olduğu hizmetler, üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanarak Şirket personel giderlerine dahil edilmektedir' diye belirtilmiştir. Fakat bu hizmet giderlerinin ne kadar olduğu, kaç kişinin buradan ücret aldığı ve bu 17,27 milyonun ne kadarının üç personele ne kadarının verilen hizmetlere ait olduğu denetim raporunda yer almamıştır. Neden? O zaman bizde soruyoruz, 17.2 milyon liralık personel gideri kaç kişiye yapılmıştır? Yoksa bu yazılan ikinci cümle verilen yüksek maaş için sadece kılıf mıdır?

Ayrıca şirket personeli ve yönetimine, neden memur zammının üzerinde çok üzerinde artış yapılmış? Yapılan bu yüksek artış nedeniyle şirketin personel gideri önceki yıla göre yüzde 217,8 oranında arttığı görülmektedir. Milletimiz açlık, sefalet ücretlerine mahkum edilirken, birileri kamu eliyle zengin mi ediliyor?”