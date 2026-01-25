Yurttaşa kriz Diyanet’e bolluk: 1,1 milyar TL’lik matbaa gideri

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın astronomik harcamalarını engellemiyor. Yurttaşa, “Azla yetinin” telkinlerinde bulunan idare, hemen her yıl milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atıyor.

2018 yılında 20 milyon TL olan sermayesi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 80 milyon TL’ye çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden gerçekleştirilen matbaa harcamaları dudak uçuklatıyor.

FAHİŞ KAYNAK

Kamunun 2026 yılı yatırım programını içeren listeler de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın astronomik matbaa harcamalarına hız kesmeden devam edeceğini ortaya koyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2026 yılında kitap alımı ve eser basımı için 500 milyon TL kaynak öngörülüyor.

2023’TE REKOR ÖDENEK

Başkanlığa, “Kitap Alımı ve Eser Basımı” projesi için aktarılan kaynakta yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekiyor. Diyanet’e 2021-2025 döneminde kitap alımı ve eser basımı için ayrılan ödenek şöyle sıralanıyor:

• 2021: 25 milyon 344 bin TL

• 2022: 59 milyon 344 bin TL

• 2023: 408 milyon 292 bin TL

• 2024: 450 milyon TL

• 2025: 500 milyon TL

REKOR HARCAMA

Diyanet’in 2024 ve 2025 yıllarında, “Kitap Alımı ve Eser Basımı” adı altında kullandığı kaynak da mali tablolara yansıyor. Başkanlığın 2024-2025 dönemindeki kitap alımı ve eser basımı harcaması, 1 milyar 160 milyon 496 bin TL ile ifade ediliyor.

***

TAKVİMLERE 92 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018-2026 döneminde bastırdığı takvimler için harcadığı toplam para, 282 milyon 628 bin TL olarak kaydediliyor. Başkanlığın yalnızca 2026 yılı takvimleri için kullanılan kaynak, 83,9 milyon TL olarak kayıtlara geçiyor.