Yurttaşa vergi yükü, karaparaya varlık barışı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın 8'inci kez Meclis gündemine getirdiği ve Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan Varlık Barışı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakırlıoğlu, düzenlemenin fiilen kayıtdışı servetlere ve kaynağı belirsiz paralara af anlamına geldiğini vurguladı.

Kanun teklifine göre yurtdışından veya yurtiçinden getirilecek vergilendirilmemiş gelirlerin düşük oranlı vergilerle sisteme sokulacağını hatırlatan Bakırlıoğlu, iktidarın “karapara gelmez” savunmasının geçmiş örneklerle çöktüğünü belirterek şunları söyledi:

“Her Varlık Barışı düzenlemesinde aynı şeyi söylediler. ‘Karapara giremez, MASAK denetler’ dediler. Ama geçmişte yaşadığımız örnekler bunun tam tersini gösterdi. Uyuşturucudan elde edilen gelirler, yasa dışı bahis paraları, kaynağı belirsiz milyonlarca dolar bu düzenlemeler sayesinde ülkeye sokuldu. Sonrasında o isimlerin organize suç operasyonlarında karşımıza çıktığını gördük. Demek ki sorun sadece para değil; bu düzenlemeler suç ekonomisine güvenli liman algısı yaratıyor” diye konuştu.