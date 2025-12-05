Yurttaşa yokluk, ESK’ye bolluk

Temel görevleri arasında, “Dar gelirlilerin kırmızı ete erişimini güvence altına almak” da olan Et ve Süt Kurumu (ESK), kâr odaklı çalışır hale getirildi. Emeklilerin yarım kilo kıyma alabilmek için sabah saatlerinde mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kurumun bir yıllık kârı 15 milyar TL'ye dayandı.

Et ve Süt Kurumu’nun 2024 yılına yönelik mali tablolarına mercek tutuldu. Dar gelirlilere ucuza et sağlamak amacıyla kurulan kurumun fahiş kârlara imza attığı belirlendi.

REKOR HASILAT

ESK’nin mali denetimden geçmiş verilerine göre, 2024 yılında 56 milyar 61 milyon TL’lik brüt satış gerçekleştirildi. Kurumun 2024 yılında gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği gelir, 2023 yılına oranla yüzde 317 arttı.

2022 yılında 706 milyon 500 bin TL zarar eden, 2023 yılında ise 550 milyon 400 bin TL’lik kâr açıklayan kurumun 2024 yılında elde ettiği kâr ise dudak uçuklattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetiminden geçen verilere göre, ESK’nin 2024 yılı kârı, 2023 yılına oranla yüzde 2 bin 506 artarak 14 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı.

“YURTTAŞ ET YİYEMİYOR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ESK’nin fahiş kârına yönelik aralarında BirGün Gazetesi’nin de yer aldığı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Kurumun kuruluş amacının, “Kamu yararını gözeterek faaliyette bulunmak” olduğunun altını çizen Bakırlıoğlu, “Ülke hayvancılığı biterken üreticiler iflas ederken yurttaş ete ulaşamazken Et ve Süt Kurumu kârına kâr katıyor” dedi.

ESK kâr ederken üreticilerin ve tüketicilerin ağır bedel ödediğini vurgulayan Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretici zarar ettiği için üretimden kopuyor. Yurttaş et tüketemiyor. TÜİK'in verilerine göre, dört çocuktan biri et yiyemiyor. Maddi nedenlerden günde en az bir kez et, tavuk ve balık içeren yemek tüketemeyen çocukların oranı yüzde 23,1… Ülkede tablo buyken tek kâr eden Et ve Süt Kurumu ve kurumun ithalatçı Genel Müdürü Mücahid Taylan... ESK’nın asli görevi kâr etmek değil, piyasayı düzenlemek ve kamu yararına üreticiyi ve tüketiciyi korumaktır.”