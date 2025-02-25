Yurttaşı ezen kriz onlara yarıyor

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve giderek tırmanan faiz, kamu şirketlerinin de kasasını doldurdu. Sayıştay’ın Vakıf Enerji ve Madencilik Anonim Şirketi’ne yönelik incelemeleri de şirketin faiz ve dövizden elde ettiği astronomik kârı ortaya koydu.

İŞTİRAKLERİ TASFİYE EDİLDİ

Vakıf Enerji ve Madencilik, “Elektrik ve ısı enerjisi üretmek için tesis kurmak, enerji üretmek, ürettiği enerjiyi satmak ve maden aramak” amacıyla kuruldu. Hiçbir ticari faaliyet yürütmeyen şirketin yöneticileri için yıllarca fahiş ödemeler yapıldı. Sayıştay’ın 2021 yılı itibarıyla her yıl, “Geleceğine yönelik karar verilmeli” dediği şirket 2024 yılında da kapatılmadı.

Şirketin mali hesaplarına mercek tutan Sayıştay denetçileri, yalnızca bir çalışanı bulunan şirketin 2023 yılında da herhangi bir sınai ve ticari faaliyet gerçekleştirmediğini kayda geçirdi. Rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şirketin aktif toplamının büyük kısmını oluşturan iştirak şirketlerinin de tasfiye edildiğini vurguladı.

FAİZ VE DÖVİZE YATIRILDI

Şirketin 2023 yılında, TL’deki değer kaybı ve faizlerin artması nedeniyle kârını yüzde 151 oranında artırdığı belirlendi. 2023 yılında 71 milyon 430 bin TL kâr eden kurumun dövizden 80,5 milyon TL, faizden ise 17,4 milyon TL gelir sağladığı öğrenildi.

PARADAN PARA KAZANIYORLAR

Raporu inceleyen CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bir şirket düşünün hiçbir faaliyeti yok ama durduğu yerden para kazanıyor. Ülkemizi getirdikleri noktada parası olan faizle parasını katlıyor. Bu şirket faizler yükselmeden önce zarar da ediyormuş. Peki yönetim kurulu ve bir personeli hariç çalışanı olmayan şirket neden kapatılmıyor? Durum neresinden bakarsanız bakın trajikomik.

İktidarın, senelerdir yapboz gibi oynayarak altüst ettiği ekonomi nedeniyle, Türkiye’de on milyonlarca vatandaşımız bir dilim ekmeğe muhtaç halde. Aslında ülkemiz, kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Mesele, kaynaksızlık değil, kaynakların yanlış yerler için kullanılması. Öğrenciler okula aç giderken eğitim bütçesinin vakıflara aktarılması örneği, AKP’nin kötü kaynak kullanımının en çarpıcı örneklerinden. İşte üzerinde çalıştığımız bu rapor da bir başka kaynak israfını ortaya koyuyor. Hiçbir faaliyeti bulunmayan şirket, durduğu yerde milyonlarca liralık gidere imza atıyor, faizden ise fahiş kazanç sağlıyor. Ülkemizin geleceği için, kaynakları halkın yararına kullanan bir iktidara yani CHP iktidarına ihtiyacımız var.”