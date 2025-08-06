Yurttaşın arazilerine şafak operasyonu

Hatay Samandağ’da “acele kamulaştırma” kararlarıyla gündeme gelen Mağaracık Mahallesi’ndeki yurttaşın tapulu arazilerine, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen dün sabah iş makineleri girdi. Jandarma eşliğinde giren iş makinelerini durdurmaya çalışan yurttaşlar yıkıma tepki gösterdi. Arazileri üzerinde mülkiyet davası sürecinin devam ettiğini kaydeden bölge halkı yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu savundu.

YAŞAM ALANLARIMIZA EL KOYUYORLAR

Arazilere çıkan yolların jandarma ekipleri tarafından kapatıldığını söyleyen Samandağlı Mustafa Çelik özetle şunları anlattı:

“Tüm arsa bölgesi kuşatılmış halde. Arsa sahipleri diğer arsalar üzerinden arazilerine ulaştılar ve kepçeleri durdurmaya çalıştılar ama durduramadılar. Jandarma engel oldu. Toprakları boşaltmaları isteniyor. O arazilere çıkan tüm yollar jandarma tarafından kapatılmış halde. Dava süreci beklenmiyor. Geçen hafta jandarma ile aile görüştü. O zaman girileceği söylendi. Bizi enkazda bırakanlar bunu fırsat görüp üzerimizden sermaye elde ediyorlar. Samandağ halkının çıkarı düşünülüyor olsaydı yerinde dönüşüm sürecinde uygun bir proje yürütürlerdi. Yaşam alanlarımıza el koyuyorlar. Bu deprem sürecini fırsata çevirmektir. Samandağ’da el koyma süreçleri diğer noktalarda da devam ediyor.”