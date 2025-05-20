Yurttaşın ayakkabı bile alacak gücü yok

Emek Servisi

İstanbul Alibeyköy Pazarı’nda ANKA’ya konuşan yurttaşlar ekonomik krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini düşündüklerini ifade etti. Bir yurttaş, “Geçinemiyoruz 14 bin 500 lirayla. Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı belli zaten, o da oğlumun verdiği ayakkabı. Yani ayakkabı alamıyorum, düşünün” şeklinde konuştu.

Bir diğer yurttaş “Cebimizde demetle parayla geziyoruz ama hiçbir şey alamıyoruz” derken bir üniversite öğrencisi de şunları söyledi: “Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Daha var almak istediklerim ama fiyatlara baktım ve vazgeçtim. Bir kahve içmeye gidiyorum, 250-300 lira rahat gidiyor. En son sinemaya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum mesela. En son ne zaman güzel bir mekânda oturup eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gitsem de, en ucuz yer burasıymış diye geçiyoruz genelde.”