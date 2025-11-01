Yurttaşın borcu bankaya gelir kapısı oldu: 9 ayda faize 880 milyar TL

Yüksek enflasyon, derinleşen hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklar, milyonlarca yurttaşı borç sarmalına sürükledi. Alım gücü hızla eriyen geniş kesimler, geçinebilmek için bankaların kredi ve kredi kartlarına mahkûm hale geldi. Ancak bu borçların maliyeti de her geçen gün ağırlaşıyor. Faiz oranlarının tırmanışıyla birlikte hem borçlar hem de bankaların kasasına akan faiz gelirleri katlandı.

Bankalar bir yılda kârlarını yüzde 45,5 artırırken yalnızca takibe düşen alacaklardan elde ettikleri faiz geliri yüzde 164,6 oranında büyüdü.

Yüksek faiz oranlarının etkisiyle yaşanan geri ödeme krizi takibe alınan alacak sayısında artışa neden oldu. Bankaların takipteki alacaklarından sağladığı faiz geliri de bir yılda 32 milyar 24 milyon liradan 84 milyar 750 milyon liraya ulaştı.

880 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENDİ

Bankaların tüketici kredilerinden sağladığı faiz geliri ise yüzde 41,6 oranında arttı. Yurttaş tüketici kredileri nedeniyle bankalara yılın ilk dokuz ayında 517 milyar 200 milyon lira faiz ödedi. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 365 milyar 324 milyon TL düzeyindeydi.

2024 Eylül ayında 240 milyar 586 milyon lira olan kredi kartlarından sağlanan faiz geliri de yüzde 50,8 oranında artarak 362 milyar 938 milyon TL’ye çıktı.

Kredi kartları ve tüketici kredilerinden dolayı bankalara ödenen toplam faiz tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 oranında artarak 605 milyar 910 milyon liradan 880 milyar 138 milyon liraya ulaştı. Bankaların kredilerden sağladığı 100 liralık toplam faiz gelirinin 23 lirasını yurttaşın ödediği kredi faizleri oluşturdu.

Yurttaşın bankalara ödeyeceği faizin bu yılın tamamında 1 trilyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor.