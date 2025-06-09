Yurttaşın borcu şirketlere gelir

Yükselen faizler ve artan hayat pahalılığı, milyonlarca yurttaşın borç yükünü taşınamaz hale getirdi. Bankaların tahsili gecikmiş alacakları rekor seviyelere çıkarken varlık yönetim şirketlerine devredilen bireysel borçlar da dikkat çeken seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası’nın yayımladığı finansal istikrar raporuna göre 2024 yılının ilk çeyreğinde 47 milyar lira olan varlık yönetim şirketlerindeki alacaklar, 2024 yılsonunda 62 milyar liraya ulaştı. 2025 ilk çeyreğinde ise bu tutar 79 milyar lirayı buldu. 2 milyon 76 bin kişinin bireysel kredi ve kredi kartı borcu varlık yönetim şirketlerinde takip ediliyor.

TAKİBE DÜŞEN BORÇ ARTIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri de borç krizinin ulaştığı vahim tabloyu doğruluyor. Son bir yılda sektördeki toplam takipteki alacak miktarı yüzde 93 artarak 407 milyar 376 milyon TL’ye yükseldi.

Özellikle tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarından kaynaklanan takibe düşen alacaklarda çarpıcı bir artış yaşandı. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 166,7’ye ulaşırken, toplam tutar 172 milyar 96 milyon TL oldu.

BANKALAR ŞİRKETLERE SATIYOR

Takibe düşen alacak miktarlarında artış yaşanırken bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalar da takipteki alacak satışlarının hızlandığını ortaya koydu. KAP’a yapılan açıklamalarda takipteki alacak satışlarının bireysel kredi ve kredi kartlarında yoğunlaştığı ortaya çıktı.

BANKA İLE ŞİRKET ARASI BOÇ TİCARETİ

2025 yılı başından bu yana açıklanan bazı satışlar şöyle:

• Yapı Kredi, 1,77 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını 429,5 milyon TL bedelle sattı.

• DenizBank, toplam 525 milyon TL'lik üç kredi portföyünü farklı varlık yönetim şirketlerine devretti.

• Garanti BBVA, sadece Şubat ayında toplam 2,9 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını üç farklı şirkete 603 milyon TL karşılığında sattı.

• Akbank da 1,5 milyar TL’lik alacağını elden çıkardı.